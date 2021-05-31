صادرات مصر من المنتجات البترولية ترتفع 33.8% الربع الأول والواردات تتقلص 11.4%

دوت الخليج – ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات البترولية في مصر بنسبة 33.8% خلال الربع الأول من 2021، مسجلة 1.819 مليار دولار ، مقابل 1.359 ملـيار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما تقلصت الواردات بنحو 11.4% مسجلة 1.879 مليار دولار، من 2.121 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020.

وأظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات منتجات البترول الخام كانت أهم المنتجات البترولية التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من العام الجاري بوصولها 399 مليون دولار، مقابل 325 مليون دولار عام 2020، يليه الغاز الطبيعي الذي بلغت قيمة صادراته 564 مليون دولار، مقابل 136 مليون دولار عام 2020، يليه الفويل أويل (مازوت) بصادرات ارتفعت قيمتها من 209 ملايين دولار الربع الأول من 2020، إلى 522 مليون دولار الربع الأول من 2021.

Your browser does not support the video tag.

وأوضح التقرير، أن مالطا كانت أهم الدول التي ارتفعت الصادرات البترولية إليها خلال الربع الأول عام 2021 حيث استقبلت ما قيمته 421 مليون دولار من الصادرات البترولية المصرية مقابل 177 مليون دولار عام 2020، تليها الهند بقيمة 272 مليون دولار مرتفعة من 143 مليون دولار عام 2020، ثم اليونان بقيمة 226 مليون دولار مرتفعة من 81 مليون دولار، تليها الصين بنحو 201 مليون دولار مقابل 126 مليونا العام السابق، وأخيرا إيطاليا بقيمة 105 مليون دولار مرتفعة من 63 مليون دولار الربع الأول من 2020.

وتقلصت واردات مصر من المنتجات البترولية بنحو 11.4% الربع الأول من العام الجاري لتصل 1.879 مليار دولار، من 2.121 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020.

وأظهر تقرير المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات البترول الخام كانت أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة واردات البلاد منها الربع الأول لتصل 643مليون دولار، مقابل 1320 مليون دولار الربع الأول من 2020.

وكانت المملكة العربية السعودية أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية منها بوصولها إلى 720 مليون دولار، مقابل 846 مليون دولار الربع الأول من العام الماضي، تليها الكويت التي بلغت واردات البلاد منها 290 مليون دولار، من 611 مليون دولار أول 3 أشهر من العام الماضي، تليها الجزائر حيث بلغت 12 مليون دولار، من 101 مليون دولار، ثم العراق حيث بلغت 2 مليون دولار، من 122 مليون دولار، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 82 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار الربع الأول من 2020.