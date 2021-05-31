البورصة تصعد 0.67% في التعاملات الصباحية بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في الساعة الأولى من تداولات اليوم، بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.67%، ليتداول عند مستوى 10371 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.31%، ليتداول عند مستوى 54.03 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.4%، و 1.36% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 273.185 مليون جنيه على 153 شركة من خلال 9.367 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 72 شركة مقابل تراجع 35 بينما لم تتغير أسعار 47.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 12.460 مليون جنيه، منها 11.216 مليون جنيه للمؤسسات، و1.243 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.479 مليون جنيه، منها 3.570 مليون جنيه للأفراد، و2.909 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 5.981 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 13.525 مليون جنيه، مقابل 7.544 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.81 4.17 20.17 شارم دريمز للاستثمار السياحي 7.12 7.51 15.9 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.73 9.02 10.40 بلتون المالية القابضة 3.89 3.87 9.32 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 22.63 22.42 8.94

الأسهم الأكثر انخفاضا