الإسكان: بدء العمل التجريبى للبوابة الإلكترونية الموحدة بالمدن الجديدة.. غدا

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء العمل التجريبي للبوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، غدا الثلاثاء.
ويمكن للمواطنين الدخول على البوابة التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني https://nuca-services.gov.eg.
وأوضح وزير الإسكان، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن على من يرغب في الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التى تخصه، وذلك لتقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، وذلك اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.
وقال الوزير، إن إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، والتيسير على المواطنين من خلال تقديم الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد، ويمنع من التكدس والزحام.
ومن جانبها أشارت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن البوابة الإلكترونية الموحدة تقدم الخدمات التالية (الخدمات العقارية– الخدمات المالية– خدمات تراخيص البناء– خدمات تراخيص التشغيل والتنمية– خدمات توصيل المرافق– خدمات عامة).
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