بنك الكويت الدولي يتفق على بيع مديوينة إن إم سي الإماراتية للرعاية الصحية

دوت الخليج – أفصح بنك الكويت الدولي “KIB”، عن اتفاقه على بيع مديونية شركة “إن إم سي للرعاية الصحية” لدى البنك.

وأوضح “KIB” في بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين، إنه وافق على بيع مديونيته المترتبة على تمويله للشركة المذكورة والبالغة 74.11 مليون دولار “تعادل نحو 22.74 مليون دينار”، مقابل مبلغ وقدره 13.25 مليون دولار “تعادل نحو 3.98 مليون دينار”.

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وأفاد البنك بأن هذه المديونية قد تم أخذ مُخصص لها بالكامل في السنة المالية السابقة، مشيرا إلى أن هذه الصفقة مشروطة باستيفاء متطلبات العناية الواجبة.

وأضاف بنك الكويت الدولي بأنه سيتم في وقت لاحق الإفصاح عن تفاصيل أكثر للصفقة في حال إتمام عملية البيع وإنهاء جميع الإجراءات المُتعلقة بذلك.

واستبعد بنك الكويت الدولي تأثير المعلومة التي أفصح عنها حاليا على المركز المالي للبنك، منوها بأنه سيفصح في حينه عن أي تطورات جديدة ذات صلة بالموضوع السابق.

كانت أرباح “KIB” قد تقلصت بنحو 63.4% مسجلة 1.01 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.76 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ووضعت أعمال شركة “إن. إم. سي” للرعاية الصحية في الإمارات قيد الوصاية الإدارية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي، بعد مواجهتها مصاعب مالية بداية من العام الماضي بعد الإفصاح عن ديون تخطت قيمتها 4 مليارات دولار.