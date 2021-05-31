إيجيترانس تقرر التقدم للرقابة المالية بدراستي القيمة العادلة لأسهمها وشركة اتش ايه يوتيليتيز

رنا ممدوح _ قررت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة- ايجيترانس، عدم الالتفات إلى العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ قليل أن شركة بارادايم لوجيستكس المحدودة لا تعد مالكة لحصة حاكمة بشركة أسطول للنقل البري، في ضوء الرد على استفساراتها الموجهة إلى ايجيترانس، بعد الإعلان عن تلقيها خطاب شركة بارادايم المتضمن أنها مالكة لحصة حاكمة بشركة أسطول للنقل البري الخميس الماضي.

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وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إنها قررت التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بدراستي القيمة العادلة لكل من إيجيترانس وشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية المعدتين بواسطة شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بصفتها المستشار المالي المستقل وذلك لمراجعتهما.

وأعلنت أنه فور انتهاء الرقابة المالية من مراجعة القيمة العادلة للشركتين سيتم دعوة مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة- إيجيترانس للانعقاد للنظر في العرض المقدم للشركة من اتش ايه يوتيليتيز هولدنج بي في الهولندية للاستحواذ على شركة ايجيترانس بالقيمة العادلة.

وكان مجلس إدارة شركة ايجيترانس قرر الخميس الماضي إرجاء النظر في القيمة العادلة لأسهم الشركة وشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية، لحين دراسة العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس.

وفي 26 مايو حدد مكتب جرانت ثورنتون القيمة العادلة لأسهم شركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية بمبلغ 721.501 مليون جنيه، والقيمة العادلة لأسهم ايجيترانس بمبلغ 404.002 مليون جنيه.