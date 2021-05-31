أوراسكوم للاستثمار تحقق 103.2 مليون جنيه خسائر مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ قلصت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، من خسائرها المجمعة العام الماضي لتصل إلى 103.220 مليون جنيه مقابل 425.221 مليون جنيه بالعام المقارن 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات التشغيل وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة، اليوم الإثنين، إلى 730.489 مليون جنيه من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 811.4 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

Your browser does not support the video tag.

وحققت الشركة أرباح تشغيل بقيمة 1.509 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 139.773 مليون جنيه خسائر تشغيل بالفترة المناظرة بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 115.773 مليون جنيه العام الماضي، مقابل 253.333 مليون جنيه خسائر بالعام المقارن 2019.

وتراجع إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 64.877 مليون جنيه مقابل 338.750 مليون جنيه بالفترة المقارنة.