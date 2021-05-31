التراجع يسيطر على مؤشرات بورصة الكويت والسوق الأول يرتفع هامشيا

فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على ارتفاع وحيد للسوق الأول بنسبة 0.03%، وسط تراجع مؤشرا “الرئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.1% لكلاهما، ليتمسك المؤشر العام بمستواه المسجل أمس الأحد عند 6210.9 نقطة بعد خسارة هامشية بلغت 0.11 نقطة.

وكان الأداء الإيجابي للسوق الأول مستندا إلى الزخم على أسهم أجيليتي وبنك الكويت الدولي وشركة مشاريع القابضة وبنك بوبيان بارتفاعهم بنسب 1.55% و1.4% و0.67% و0.6% على الترتيب.

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وزادت السيولة المتداولة إلى 53.73 مليون دينار من 45.99 مليون دينار الجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 340.8 مليون سهما من 297.19 مليون سهم بختام تداولات أمس الأحد.

وتصدر سهم “الفنادق الكويتية” قائمة الرابحين بصعوده 38.2%، فيما جاء “الأنظمة الآلية” على رأس الخاسرين متراجعا 9.68% ليضع قطاع التكنولوجا في صدارة الأداء السلبي لقطاعات السوق، كما استحوذ سهم أجيليتي الذي صعد 1.55% على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 6.23 مليون دينار.

وارتفع قطاعا العقار وصناعية فقط بنسبة 0.22% و0.49% على الترتيب، وسط تراجع 9 قطاعات أخرى تصدرها التكنولوجيا الذي هبط 9.69% ثم التأمين بنسبة 1.82%، واستقر قطاعا الاتصالات والمواد الأساسية عند مستويات أغلاق أمس الأحد.