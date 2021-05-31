مال وأعمال

التراجع يسيطر على مؤشرات بورصة الكويت والسوق الأول يرتفع هامشيا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على ارتفاع وحيد للسوق الأول بنسبة 0.03%، وسط تراجع مؤشرا “الرئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.1% لكلاهما، ليتمسك المؤشر العام بمستواه المسجل أمس الأحد عند 6210.9 نقطة بعد خسارة هامشية بلغت 0.11 نقطة.

وكان الأداء الإيجابي للسوق الأول مستندا إلى الزخم على أسهم أجيليتي وبنك الكويت الدولي وشركة مشاريع القابضة وبنك بوبيان بارتفاعهم بنسب 1.55% و1.4% و0.67% و0.6% على الترتيب.

CSR_2021

وزادت السيولة المتداولة إلى 53.73 مليون دينار من 45.99 مليون دينار الجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 340.8 مليون سهما من 297.19 مليون سهم بختام تداولات أمس الأحد.

وتصدر سهم “الفنادق الكويتية” قائمة الرابحين بصعوده 38.2%، فيما جاء “الأنظمة الآلية” على رأس الخاسرين متراجعا 9.68% ليضع قطاع التكنولوجا في صدارة الأداء السلبي لقطاعات السوق، كما استحوذ سهم أجيليتي الذي صعد 1.55% على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 6.23 مليون دينار.

وارتفع قطاعا العقار وصناعية فقط بنسبة 0.22% و0.49% على الترتيب، وسط تراجع 9 قطاعات أخرى تصدرها التكنولوجيا الذي هبط 9.69% ثم التأمين بنسبة 1.82%، واستقر قطاعا الاتصالات والمواد الأساسية عند مستويات أغلاق أمس الأحد.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التراجع يسيطر على مؤشرات بورصة الكويت والسوق الأول يرتفع هامشيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا