وزير قطاع الأعمال العام يطالب بسرعة تنفيذ مشروع لمصانع الغزل والنسيج بتكلفة حوالي 7 مليارات جنيه

طالب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بالانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصانع الغزل والنسيج وفق الجدول الزمني المقرر لهذه المشروعات.

استعرض، خلال اجتماع اليوم الإثنين، مع الأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والعضوين المنتدبين للشئون المالية والفنية، وممثلي مكتب هويدي للاستشارات الهندسية، آخر المستجدات فيما يخص الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.

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كما تعرف على موقف تطوير مركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة، والذي يعد قبلة العاملين في صناعة الغزل والنسيج في مصر، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر يونيو 2021، حيث يجري حاليا تركيب الآلات التي ستستخدم في التدريب.

وطالب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر لمشروع التطوير، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والاستعدادت الخاصة بتركيب الماكينات الحديثة بعد إتمام الأعمال الإنشائية.

وفيما يخص تطوير محالج القطن، تابع الوزير الموقف بالنسبة للثلاثة محالج الجديدة التي تم الانتهاء من إنشاءها مؤخرًا في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، حيث وصلت بعض الماكينات وجاري توريد باقي المعدات تمهيدا لتركيبها وتشغيل الثلاثة محالج خلال موسم القطن المقبل.