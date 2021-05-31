مؤشرات البورصة تقلص مكاسبها الصباحية منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة مكاسبها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين. وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%، ليتداول عند مستوى 10342 نقطة. Your browser does not support the video tag. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني 0.48%، ليتداول عند مستوى 53.94 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.87% و0.84% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 972.481 مليون جنيه على 189 شركة من خلال 33.881 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 79 شركة مقابل تراجع 65 بينما لم تتغير أسعار 45. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 27.831 مليون جنيه، منها 25.974 مليون جنيه للمؤسسات، و1.857 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.470 مليون جنيه، منها 11.756 مليون جنيه للأفراد، و7,713 مليون جنيه للمؤسسات. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 8.361 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 48.966 مليون جنيه، مقابل 40.604 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % شارم دريمز للاستثمار السياحي 7.12 7.65 18.06 سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.81 3.98 14.7 رواد السياحة 21.29 22.18 13.39 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.73 8.9 8.94 المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية 1.353 1.473 8.87 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح/ جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.640 1.544 14.93 الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 1.262 1.141 9.59 مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 104.95 95.39 9.11 العبور للاستثمار العقاري 49.25 45.86 6.88 العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 34.84 32.48 6.77

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