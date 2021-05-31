البنوك ترتفع بسوق أبوظبي 0.7% وتحلق وحيدة وسط تراجعات دبي المالي

فهد حسين – أغلقت أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الأحد على تباين، بارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 0.7% بدعم من الأداء اللافت لقطاع البنوك، وتراجع سوق دبي المالي 0.41%.

وصعد مؤشر سوق العاصمة الإماراتية 0.7% إلى مستوى 6558.71 نقطة، ليكسر حلقة من التراجعات استمرت على مدار 3 جلسات متتالية.

وزادت قيمة السيولة وأحجام التداولات إلى 1.659 مليار درهم من 1.47 مليارا الجلسة السابقة، و255.5 مليون سهما من 208.86 مليون سهم في جلسة أمس الأحد.

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وارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.38% بدعم من الأداء القوي لسهم أبوظبي الأول، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.08%، وسط تراجع بقية قطاعات السوق بقيادة الخدمات الذي هبط 3.07% تلاه الطاقة بنسبة 2.06% بضغط من التراجع الجماعي لأسهم القطاع.

وتصدر سهم “بنك أبوظبي الأول” قائمة الرابحين في سوق أبوظبي بارتفاعه 3.18%، فيما جاء سهم “أسمنت الخليج” على رأس الخاسرين بتراجعه 10%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 701.7 مليون درهم، كما اقتنص سهم أدنوك للتوزيع الذي تراجع 2.44% على أكبر قدر من أحجام التداول خلال الجلسة بعدد 64.48 مليون سهم.

وربح مؤشر أبوظبي 635 مليون درهم بارتفاع رأس المال السوقي إلى 924.667 مليار درهم بالختام، من 924.032 مليارا الجلسة السابقة.

وفي المقابل، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.41% إلى مستوى 2797.52 نقطة دون قمته التاريخية البالغة 2800 نقطة، وسط تراجع كافة قطاعات السوق بخلاف البنوك الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.58%.

وانحسرت السيولة المتداولة إلى 149.97 مليون درهم من 175.86 مليونا الجلسة السابقة، كما تقلصت أحجام التداولات إلى 94.37 مليون سهم من 103.99 مليون سهم بختام تداولات أمس الأحد.

وارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.58%، بدعم من الأداء القوي لسهمي مصرف عجمان الذي ارتفع 0.94% والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.84%، وسط أداء سلبي لبقية قطاعات السوق بقيادة الاستثمار والخدمات المالية الذي هبط 1.5% بضغط من الأسهم القيادية، تلاخ قطاع العقارات متراجعا بنسبة 1.47% بضغط من الأسهم القيادية بخلاف الديار للتطوير الذي ارتفع وحيدا بنسبة 0.32%.

وتصدر سهم “اكتتاب القابضة” 5 أسهم سجلوا أداء إيجابي بصعوده 6.08%، فيما جاء سهم “داماك العقارية” على رأس الأسهم الـ21 الخاسرين متراجعا بنسبة 3.54%.

وفقد مؤشر سوق دبي المالي نحو 369 مليون درهم من قيمته السوقية بتراجع رأس المال السوقي إلى 385.162 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 385.531 مليارا الجلسة السابقة.