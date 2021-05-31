رئيس مصلحة الجمارك: تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمار

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أعلن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن المضي قدما في استكمال مسيرة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانىء بوابات عبور فقط وليست مخازن.
وقال في بيان، اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على نحو يُساعد فى تسهيل حركة التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمار.
وأضاف غتوري أن بعض الدول الشقيقة طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المنظومة الجمركية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة”، التي نستهدف من خلالها الربط بين جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية؛ بما يجعل مصر منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمارات.
وأكد خلال جولة ميدانية يجريها بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، أن منظومة “النافذة الواحدة” تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم الربط الإلكتروني للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتي الاتصالات، والداخلية، والحجر البيطري والسياسات الدوائية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
وطالب بالتواصل الفوري مع بعض جهات العرض، ومطالبتها بإيفاد ممثلين لها للعمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل عبر “النافذة الواحدة”، والتعامل الاحترافي مع أي تحديات وتجاوزها في أقل وقت ممكن.
أشار إلى أن وحدة “دعم المصدرين والمنتجين” التي تم استحداثها بمصلحة الجمارك تتولى دراسة أي شكاوى ترد إليها عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير؛ من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.
وقال غتوري إن المشروع الجديد للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الذي تم طرحه للحوار المجتمعي لمدة أسبوع تنتهي غدًا الثلاثاء، يُلبي رغبات المجتمع الصناعي والتجاري، حيث يتلافى كل ما أبداه المتعاملون مع الجمارك من ملاحظات.
وشدد على أنه سيتم حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه تم تخصيص الخط الساخن: «15460» والبريد الإلكترونى: [email protected] للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
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