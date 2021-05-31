رئيس مصلحة الجمارك: تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمار

أعلن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن المضي قدما في استكمال مسيرة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانىء بوابات عبور فقط وليست مخازن.

وقال في بيان، اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على نحو يُساعد فى تسهيل حركة التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمار.

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وأضاف غتوري أن بعض الدول الشقيقة طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المنظومة الجمركية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة”، التي نستهدف من خلالها الربط بين جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية؛ بما يجعل مصر منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمارات.

وأكد خلال جولة ميدانية يجريها بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، أن منظومة “النافذة الواحدة” تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم الربط الإلكتروني للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتي الاتصالات، والداخلية، والحجر البيطري والسياسات الدوائية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وطالب بالتواصل الفوري مع بعض جهات العرض، ومطالبتها بإيفاد ممثلين لها للعمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل عبر “النافذة الواحدة”، والتعامل الاحترافي مع أي تحديات وتجاوزها في أقل وقت ممكن.

أشار إلى أن وحدة “دعم المصدرين والمنتجين” التي تم استحداثها بمصلحة الجمارك تتولى دراسة أي شكاوى ترد إليها عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير؛ من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.

وقال غتوري إن المشروع الجديد للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الذي تم طرحه للحوار المجتمعي لمدة أسبوع تنتهي غدًا الثلاثاء، يُلبي رغبات المجتمع الصناعي والتجاري، حيث يتلافى كل ما أبداه المتعاملون مع الجمارك من ملاحظات.

وشدد على أنه سيتم حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه تم تخصيص الخط الساخن: «15460» والبريد الإلكترونى: [email protected] للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.