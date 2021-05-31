منافس سابع على حصة بنك أبوظبي التجاري في الإسكندرية للخدمات الطبية

رنا ممدوح _ تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأحد، كتاب من بنك أبو ظبي التجاري المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبي الجديد، والذي يفيد تلقيه طلب شراء ملزم من شركة تي ايه تي للخدمات الطبية (إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية).

ويتضمن العرض، وفقا لبيان الهيئة المرسل للبورصة اليوم، الاستحواذ على حصة بنك أبو ظبي التجاري البالغة 51.54% من خلال التقدم بعرض شراء إجباري حتى عدد 14.274 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك بقيمة إجمالية 650 مليون جنيه لكامل الأسهم بسعر 45.53 جنيه للسهم.

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وأوضحت الهيئة أن العرض مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة.

وبحسب البيان، يلتزم البنك ببيع حصته في الشركة إلى مقدم العرض المحتمل بشرط حصوله على كامل الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية ونشر إعلان عرض الشراء بسعر لا يقل عن السعر المعروض، ولا يخل التوقيع على خطاب الالتزام بحق البنك في بيع حصته لأي مقدم عرض آخر يقوم بنشر عرض شراء إجباري أعلى من السعر المعروض من تي ايه تي للخدمات الطبية.

الجدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للخدمات الطبية– المركز الطبي الجديد، تلقت الخميس الماضي كتاب من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية، لإخطار الأولى بأنه تم الاتفاق رضائيا على قيامها مع ماتيرنيتي أندبيدياتريكس هولدنج بالسير قدما في تقديم عرض الشراء للاستحواذ على الأولى مع تخارج شركة سبيد ميديكال.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت يوم 20 إبريل الماضي كتاب من بنك أبو ظبي التجاري وهو المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الطبي الجديد- الإسكندرية) بشأن قائمة الخاصة بأسماء المستثمرين المحتملين والراغبين في الاستحواذ على حصته بالشركة.

وتضمنت القائمة 4 أسماء وهم شركة مستشفى كليوباترا، والإسكندرية للاستثمار الطبية أو أي من شركاتها التابعة، وتحالف شركات سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشمل الاسم الأخير شركة صحة كابيتال.

وتلقت الهيئة في 4 مايو الجاري كتاب آخر من البنك بشأن تلقيه عرضين إضافيين مبدئيين وغير ملزمين للاستحواذ على حصته بالأخيرة، هما شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل، وشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة– شركة إماراتية.