الدين العام للأردن يرتفع 1.1% في الربع الأول

سي إن بي سي _ ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الربع الأول من العام الحالي 1.1 بالمئة إلى 26.8 مليار دينار (37.7 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الاثنين أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مارس بلغ 13.12 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار.

Your browser does not support the video tag.

يعادل الدين العام الأردني 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وغيرت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي منهج حساب الدين العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة نحو سبعة مليارات دينار.