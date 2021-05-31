مال وأعمال

ليفينج ياردز ترفع استثماراتها في العاصمة الإدارية إلى 5.5 مليار جنيه بإطلاق مشروع جديد

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بكر بهجت _ أطلقت شركة ليفينج ياردز رابع مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، “ذا لوفت بلازا” ليرتفع إجمالي استثماراتها إلى نحو 5.5 مليار جنيه.

وقال أحمد أبو السعود رئيس القطاع التجاري بالشركة خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، إن استثمارات المشروع الجديد تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، فيما تصل مبيعاته المستهدفة إلى حوالي 2 مليار جنيه.

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وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 8500 متر مربع، بنشاط إداري تجاري، بمنطقة الداون تاون، ويضم 608 وحدة، وهو رابع مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعمل شركة ليفينج ياردز في العاصمة الإدارية على مشروعات ذا لوفت، وذا لوفت كابيتال سنتر، ولوفت داون تاون، بالإضافة إلى مشروع ذا لوفت بلازا الجديد.

وأشار أبو السعود إلى أن الشركة تركز على محور الرقمنة في مشروعاتها، ووقعت اتفاقية مؤخرا مع شركة فودافون، لمواكبة توجهات الدولة في بناء المدن الذكية، وتطلعات إدارة العاصمة الإدارية الجديدة في بناء المشروعات وفقًا لأحدث تكنولوجيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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