سوق الأسهم السعودية ترتفع هامشيا بمكاسب قيمتها 19 مليار ريال

فهد حسين – واصلت سوق الأسهم السعودية “تداول” ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي بختام تداولات اليوم الاثنين، بعد إضافة 3.56 نقاط إلى مؤشرها الرئيسي “تاسي” صعد بهم 0.03% إلى مستوى 10551.23 نقطة.

وارتفعت السيولة المتداولة إلى 13.432 مليار ريال تداولت على 464.24 مليون سهم، مقابل 12.044 مليارا على 408.59 مليون سهم في الجلسة السابقة.

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وكان ارتفاع “تاسي” مدعوما بارتفاع 6 قطاعات على رأسها الإعلام والترفيه صاعدا بنسبة 9.25% تلاه الاستثمار والتمويل بنسبة 2.92% ثم الصناديق العقارية بنسبة 1.41%، فيما تراجع 15 قطاعا بقيادة الأدوية الذي هبط 3.03%.

وربح المؤشر الرئيسي للسوق نحو 19 مليار ريال بارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.654 تريليون ريال من 9.635 تريليون ريال بختام تداولات الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “الأبحاث والإعلام” 77 سهما سجلوا مكاسب خلال الجلسة مرتفعا 9.98% ليقود قطاع الإعلام والتريه إلى صدارة الأداء الإيجابي لقطاعات السوق، فيما جاء “العبداللطيف” على رأس 102 سهم سيطر عليهم الأداء السلبي بهبوطه 3.69%.

وكان سهم “الشركة السعودية للصناعات المتطورة” الأكثر تداولا خلال الجلسة بسيولة تخطت المليار ريال بنحو 350 مليونا كما تصدر السهم نشاط الكميات المتداولة بعدد 30.7 مليون سهما.