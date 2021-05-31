الحكومة تقترح تخفيف إجراءات الإفراج الجمركي لدعم القطاع الصناعي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن المقترحات الحكومية الخاصة بدعم القطاعات الصناعية، وخاصة إجراءات الإفراج الجمركي والتعريفة الجمركية وتكاليف العملية الإنتاجية سواء المباشرة منها وغير المباشرة.

وتم الاتفاق خلال اجتماع، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال لجنة تحفيز الصناعة، على عدد من الخطوات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي في هذه المرحلة لمواجهة كل التحديات دفعاً لهذا القطاع الحيوي.

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وأعلن مدبولي عن قرار بتشكيل لجنة لتحفيز الصناعة، وتضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي المصري، وتحديد القرارات المطلوبة لمساندة هذا القطاع الحيوي والعمل حل المشكلات التي تواجهه.

وأكد أن الاهتمام بقطاع الصناعة يأتي على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، باعتبارها قاطرة التنمية، كما أن الاهتمام بتطويرها يُعد واحداً من أهداف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التى سبق الإعلان عنها.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء اسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحفيز ودعم قطاع الصناعة التي خرجت بها اجتماعات اللجنة، وذلك بحضور الوزارتين المعنيتين، للوصول إلى الصورة النهائية لها، تمهيداً لعرضها خلال الاجتماعات المقبلة للمجموعة الاقتصادية.