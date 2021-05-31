البورصة تصعد إلى 10309 نقطة بتداولات تتجاوز 1.7 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.03%، وأغلق عند مستوى 10309 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.72%، وأغلق عند مستوى 53.81 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.51% و0.5% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.772.232 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 62.121 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 96 شركة مقابل تراجع 67 بينما لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 62.837 مليون جنيه، منها 58.142 مليون جنيه للمؤسسات، و4.695 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 44.626 مليون جنيه، منها 24.314 مليون جنيه، مقابل 20.311 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 18.210 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 50.322 مليون جنيه مقابل 32.112 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 87.6% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 6.93% والعرب على 5.47% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 19.43% من تعاملات اليوم مقابل 80.56% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % شارم دريمز للاستثمار السياحي 7.12 7.65 18.06 رواد السياحة 21.29 22.49 14.98 سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.81 3.93 13.26 بنك قناة السويس 10.35 11.29 9.08 المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية 1.353 1.475 9.02 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 3.18 3.44 8.18 شركة النصر للأعمال المدنية 32.41 35 7.99 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.73 8.82 7.96 الدولية للمحاصيل الزراعية 4.22 4.55 7.82 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 51.78 54.85 5.93

الأسهم الأكثر انخفاضا