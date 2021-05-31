السيسي يبحث مع رئيس شركة لورسن الألمانية تطوير ترسانات صناعة السفن

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دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية، المتخصصة في مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بجميع جوانبها.
واستعرض الاجتماع أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال.
كما ناقش الاجتماع تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.
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