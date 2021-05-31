مال وأعمال

القابضة للصناعات المعدنية: إيقاف أنشطة مصانع شركة الحديد والصلب عدا محطة الأكسجين

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رنا ممدوح – قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إيقاف جميع مصانع وأنشطة شركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية”، عدا نشاط محطة الأكسجين، اعتبارا من اليوم، ويكون مصفي الشركة مسئولا عن تشغيلها وإدارتها.

وأوضحت المادة الأولى من قرار القابضة للصناعات المعدنية أن القرار جاء نظرا لانتهاء عملية تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان “تحت التصفية” القاسمة، وبدء تداول سهم الشركة المنقسمة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في البورصة المصرية اعتبار من جلسة الأمس الأحد.

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ونصت المادة الثانية من القرار، وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، على تعيين مصطفى حسن محمود عمر، مستشار شئون التصفية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا، مصفيا على شركة الحديد والصلب المصرية، ويعاونه كلا من المهندس محمد عبد الرحيم مرسي، رئيس قطاعات إنتاج الحديد، والمهندس عصام محمد عبد العال، رئيس قطاعات الصلب، والمهندس محمد أبو الفتوح حامد، رئيس قطاعات الورش الإنتاجية والصيانة.

يذكر أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في 11 يناير الماضي على مشروع التقسيم التفصيلي وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي والمتخذه أساسا للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية (القاسمة).

وتحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة.

كما تحتفظ أيضا بترخيصها كشركة يتمثل غرضها في الاضطلاع بجميع الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والإتجار فيها، وتنفيذ جميع العمليات المساعدة التي تتصل بها، سواء كانت عمليات تجارية أو صناعية أم هندسية أم معمارية، وكذلك مباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بتلك العمليات.

وينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة)، وتتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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