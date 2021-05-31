صافي الاحتياطيات الأجنبية للسعودية يهبط 1.9% إلى 436 مليار دولار في أبريل

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سي إن بي سي – أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري السعودي، اليوم الإثنين، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للسعودية هبط إلى 1636.2 مليار ريال ما يعادل 436.3 مليار دولار في أبريل، بانخفاض حوالي 1.9% من 1667.4 مليار ريال في مارس.
وأشارت البيانات إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية منخفض أيضا عن المستوى المسجل في أبريل 2020 والذي بلغ 1665.6 مليار ريال.
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