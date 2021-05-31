الفريق أسامة ربيع: مرونة كاملة في المفاوضات مع الشركة المالكة لإيفرجيفن لتسوية التعويضات

دوت الخليج – استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وفدا من سفارة الهند برئاسة آر. جايشرى، القنصل الهندي لدى مصر، وبرفقتها سايتش بلاكريشنا، سكرتير للشئون القنصلية بسفارة الهند و محمد حامد علي، مساعد القنصل الهندي.

وتأتي الزيارة بهدف بحث سبل التنسيق المشترك ومتابعة أحوال الطاقم الهندي المتواجد على متن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، المحتجزة حاليا بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى بالإسماعيلية.

Your browser does not support the video tag.

جاء اللقاء، عقب تفقد الوفد الدبلوماسي الهندي بتفقد أحوال الطاقم والصعود على متن سفينة الحاويات البنمية، بناء على طلب القنصلية الهندية بالقاهرة، وهو المطلب الذي حظي باهتمام وترحيب من قبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

خلال اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الهند في الاقتصاد العالمي، مشيدا بقوة العلاقات الثنائية بين مصر والهند والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد الفريق ربيع حرصه الدائم، ومنذ بداية الأزمة، على توفير جميع سبل التعاون للطاقم الهندي على متن السفينة، والاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم، وهو ما بدا واضحا بالسماح للبعض من أفراد طاقم السفينة بمغادرتها للعودة إلى الهند بسبب ظروف شخصية طارئة.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تبدي مرونة كاملة في المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة بشأن تسوية التعويضات، ولا تدخر جهدا من جانبها لضمان نجاح المفاوضات سريعا.

من جانبها، قدمت آر. جايشرى القنصل الهندي بالقاهرة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وأعربت عن خالص تقديرها لجميع التسهيلات التي تقدمها الهيئة للطاقم الهندي.

كما ثمنت جهود الهيئة ونجاحها في إنقاذ وتعويم السفينة دون خسائر تلحق بالسفينة أو طاقمها أو البضائع المحمولة على متنها.

كما عبرت جايشري عن تقديرها للدور الهام لقناة السويس في خدمة التجارة العالمية، متمنية سرعة انتهاء المفاوضات لحل أزمة السفينة البنمية بصورة ودية.

وقدمت آر. جايشري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساندته للهند في ظل أزمة كورونا بإرسال مساعدات طبية.