التضخم في ألمانيا يواصل الارتفاع فوق المستوى المستهدف من المركزي الأوروبي

وكالات – قال المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الإثنين إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا تسارع في مايو مواصلا الارتفاع فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي المصري الأوروبي البالغ حوالي 2%.

وارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.4% هذا الشهر مقارنة مع زيادة بلغت 2.1% في أبريل.

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وكانت توقعات لرويترز قد أشارت إلى قراءة للتضخم لشهر مايو عند 2.5%.