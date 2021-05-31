البنك المركزي المصري الصيني: سنرفع الاحتياطي الإلزامي للعملات الأجنبية

سكاي نيوز عربية – قال البنك المركزي المصري الصيني إنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية من 5 إلى 7% اعتبارا من 15 يونيو.

وقال بنك الشعب الصيني، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن هذا التحرك يهدف “لتعزيز إدارة سيولة الصرف الأجنبي لدى المؤسسات المالية”.

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وستجعل تلك الزيادة في الاحتياطي الإلزامي الاحتفاظ بالدولارات والعملات الأجنبية الأخرى أكثر تكلفة للبنوك.

ووفق أحدث بيانات متاحة، بلغت الودائع بالعملات الأجنبية لدى بنوك الصين حوالي تريليون دولار.

والمرة السابقة التي زاد فيها بنك الشعب الصيني الاحتياطي الإلزامي كانت في 2007 عندما رفعها من 3%.