البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لدعم حملة إيكو إيجيبت

دوت الخليج – شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وجهاز شئون البيئة لدعم حملة إيكو إيجيبت للسياحة البيئية، بحضور قيادات الوزارة والبنك المعنية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن توقيع بروتوكول التعاون يعكس بداية جديدة للعمل البيئي بدعم البنك الأهلي كراعي استراتيجي للحملة، وأحد أهم البنوك الوطنية والقطاع المصرفي للعمل البيئي ولحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في الترويج للسياحة البيئية محليا وعالميا.

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وأضافت أن الملف البيئي شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية منها دعم القطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص للعمل البيئي وللدور التشاركي للحفاظ على الموارد الطبيعية والاتجاه نحو رؤية مشتركة محليا وعالمياً لدعم توجه الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت فؤاد أن العمل البيئي لن يحقق أهدافه دون تضامن جميع القطاعات، ومن أهمها القطاع المصرفي ليكون داعما للعمل والاستثمار الأخضر في مصر لخلق مناخ اقتصادي وطني واعٍ يساهم في حماية البيئة ومواردها الطبيعية، والبنك الأهلي يعتبر أحد أهم شركاء العمل البيئي الواعي بالقطاع المصرفي، والذي يعمل على فتح الباب لمزيد من الشركاء الوطنيين في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن البنك الأهلي من أوائل البنوك التي عملت مع الوزارة في عدة مجالات كمشروعات الحد من التلوث من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، حيث سيدعم البنك المصانع لتتوافق بيئيا من خلال قروض ميسرة، وتعد هذه الخطوة مهمة لدمج القطاع المصرفي في المنظومة البيئية بكل محاورها.

ودعت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر إلى المشاركة في دعم والاستثمار بالقطاع البيئي كأحد أهم المجالات الواعدة.

وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة كانت لديها تكليفات حكومية بالتركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية وكان النموذج الأسهل والأهم هو المحميات الطبيعية المليئة بالكنوز والثروات، وهو ما دفع البيئة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام لإطلاق حملة (ECO Egypt) كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها.

وتهدف الحملة إلى دعم السياحة البيئية في مصر والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محور أساسي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي بالمحميات.

من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الحفاظ على البيئة ومواردها أحد أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، وهو جزء رئيسي من استراتيجية البنك.

وأشار إلى أن البنك الأهلي يتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإرساء قواعد العمل المشترك لتفعيل مفهوم المسؤلية الاجتماعية والبيئية للبنك من أجل حماية ثروات مصر الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

وأضاف أن التعاون مع وزارة البيئة ممتد منذ التسعينيات فى مجالات مختلفة، ونظرا للحركة التنموية التي تشهدها مصر منذ حوالي 7 سنوات والتوجه نحو الاهتمام بالبيئة والصناعة والسياحة فسيستمر التعاون في مجالات عديدة مختلفة لتحقيق الأهداف القومية.

وقع البروتوكول كل من: الدكتورة إيناس محمد أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ونرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.