مال وأعمال

روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى بريطانيا وتبقي على حظر تركيا

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وكالات – قال فريق عمل مكافحة فيروس كورونا في روسيا يوم الإثنين إن موسكو قررت استئناف الرحلات الجوية إلى لندن اعتبارا من الثاني من يونيو، وذلك بفضل تحسن وضع وباء فيروس كورونا لكنها ستبقي على حظر الرحلات الجوية إلى تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو.

وذكر الفريق أنه ستكون هناك ثلاث رحلات جوية أسبوعيا من موسكو إلى لندن.

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كما قررت روسيا استئناف عدد محدود من الرحلات المنتظمة إلى بلدان أخرى من بينها النمسا والمجر ولبنان وكرواتيا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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