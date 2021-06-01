- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قال فريق عمل مكافحة فيروس كورونا في روسيا يوم الإثنين إن موسكو قررت استئناف الرحلات الجوية إلى لندن اعتبارا من الثاني من يونيو، وذلك بفضل تحسن وضع وباء فيروس كورونا لكنها ستبقي على حظر الرحلات الجوية إلى تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو.
وذكر الفريق أنه ستكون هناك ثلاث رحلات جوية أسبوعيا من موسكو إلى لندن.
كما قررت روسيا استئناف عدد محدود من الرحلات المنتظمة إلى بلدان أخرى من بينها النمسا والمجر ولبنان وكرواتيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى بريطانيا وتبقي على حظر تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.