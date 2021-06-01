المجموعة المالية وفاروس على قمة شركات السمسرة في تعاملات 5 شهور.. الترتيب الكامل

إسلام فضل – احتلت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري “يناير – مايو “، وذلك عن تعاملات إجمالية وصلت إلى 40.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 12%.

وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 10.5%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 35.23 مليار جنيه.

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وكانت المرتبة الثالثة من نصيب شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والتي سيطرت على 7.3% من السوق، من خلال تعاملات إجمالية 24.38 مليار جنيه.

ولحقت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي، بنصيب 7.1% من السوق، تمثلت في قيم تداول 23.87 مليار جنيه.

أما التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية احتلت المركز الخامس، من خلال تعاملات بلغت 21.49 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 6.4%.

بينما استحوذت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 4.7% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 15.76 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.

في حين جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، لاسيما بعدما حققت قيم تداول 13.54 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 4%.

وجاءت شركة عربية أون لاين للوساطة في المركز الثامن، بتعاملات 10.79 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3.2%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.7%، عن تعاملات إجمالية 9.15 مليار جنيه.

واحتلت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية المرتبة العاشرة، مقابل تعاملات بلغت 7.64 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.3% من السوق.

وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.

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