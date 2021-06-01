المجموعة المالية وفاروس على قمة شركات السمسرة في تعاملات 5 شهور.. الترتيب الكامل

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إسلام فضل – احتلت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري “يناير – مايو “، وذلك عن تعاملات إجمالية وصلت إلى 40.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 12%.
وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 10.5%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 35.23 مليار جنيه.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والتي سيطرت على 7.3% من السوق، من خلال تعاملات إجمالية 24.38 مليار جنيه.
ولحقت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي، بنصيب 7.1% من السوق، تمثلت في قيم تداول 23.87 مليار جنيه.
أما التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية احتلت المركز الخامس، من خلال تعاملات بلغت 21.49 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 6.4%.
بينما استحوذت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 4.7% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 15.76 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.
في حين جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، لاسيما بعدما حققت قيم تداول 13.54 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 4%.
وجاءت شركة عربية أون لاين للوساطة في المركز الثامن، بتعاملات 10.79 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3.2%.
وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.7%، عن تعاملات إجمالية 9.15 مليار جنيه.
واحتلت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية المرتبة العاشرة، مقابل تعاملات بلغت 7.64 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.3% من السوق.
وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.
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