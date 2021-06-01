مال وأعمال

المجموعة المالية وهيرميس والتجاري الدولي في صدارة شركات السمسرة خلال مايو.. الترتيب الكامل

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إسلام فضل – أحتلت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال شهر مايو 2021، وذلك عن تعاملات إجمالية وصلت إلى 7.38 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 13.5%.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 9.5%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 5.18 مليار جنيه.

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وكانت المرتبة الثالثة من نصيب التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والتي سيطرت على 6% من السوق، من خلال تعاملات إجمالية 3.26 مليار جنيه.

ولحقت شركة مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي بنصيب 5% من السوق، تمثلت في قيم تداول 2.73 مليار جنيه.

أما بلتون لتداول الأوراق المالية فاحتلت المركز الخامس من خلال تعاملات بلغت 2.61 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 4.8%

بينما استحوذت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية على 4.7% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 2.59 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.

وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، بعدما حققت قيم تداول 2.32 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 4.2%.

واحتلت شركة عربية أون لاين للوساطة في المركز الثامن، بتعاملات 2.22 مليار جنيه، وبحصة سوقية 4.1%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 3.2%، عن تعاملات إجمالية 1.74 مليار جنيه.

وحلت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 1.41 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.6% من السوق.

وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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