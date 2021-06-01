المجموعة المالية وهيرميس والتجاري الدولي في صدارة شركات السمسرة خلال مايو.. الترتيب الكامل

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إسلام فضل – أحتلت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال شهر مايو 2021، وذلك عن تعاملات إجمالية وصلت إلى 7.38 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 13.5%.
وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 9.5%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 5.18 مليار جنيه.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والتي سيطرت على 6% من السوق، من خلال تعاملات إجمالية 3.26 مليار جنيه.
ولحقت شركة مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي بنصيب 5% من السوق، تمثلت في قيم تداول 2.73 مليار جنيه.
أما بلتون لتداول الأوراق المالية فاحتلت المركز الخامس من خلال تعاملات بلغت 2.61 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 4.8%
بينما استحوذت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية على 4.7% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 2.59 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.
وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، بعدما حققت قيم تداول 2.32 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 4.2%.
واحتلت شركة عربية أون لاين للوساطة في المركز الثامن، بتعاملات 2.22 مليار جنيه، وبحصة سوقية 4.1%.
وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 3.2%، عن تعاملات إجمالية 1.74 مليار جنيه.
وحلت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 1.41 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.6% من السوق.
وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.
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