مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين يرتفع إلى 55.2 خلال مايو

شينخوا _ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع غير التصنيعي في الصين 55.2 في مايو، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن أبريل، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أمس الاثنين.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

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وقال كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء، تشاو تشينغ خه، إن التوسع يعكس انتعاشا أسرع في قطاع الخدمات حيث أتت جهود مكافحة كورونا ثمارها واستمر الطلب على الاستهلاك في الزيادة مدعوما بعطلة عيد العمال.

وفي مايو، استقر المؤشر الفرعي لأنشطة الأعمال في قطاع الخدمات عند 54.3، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عنه في أبريل.

وعلى نحو تفصيلي، جاءت المؤشرات الفرعية للأنشطة التجارية في السكك الحديدية والنقل الجوي والإقامة والاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل الأقمار الصناعية وكذلك الثقافة والرياضة والترفيه أعلى من 60، مما يشير إلى النمو السريع لحجم الأعمال في هذه القطاعات.

وبلغ المؤشر الفرعي الذي يتتبع توقعات النشاط التجاري لقطاع الخدمات 62.4، ليظل فوق 62 منذ أربعة أشهر متتالية، مما يدل على أن معظم شركات الخدمات متفائلة بشأن السوق في المستقبل.

وتشير بيانات الهيئة إلى أداء أقوى في صناعة البناء في الصين مع انتعاش أنشطة البناء، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأنشطة الأعمال إلى 60.1 في مايو، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن أبريل.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصيني جاء عند 51 في مايو، بانخفاض من 51.1 في أبريل.