النصر للأعمال المدنية: تعيين المغربي رئيسا لمجلس الإدارة والسيد عضوا منتدبا

رنا ممدوح _ أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن تعيين مشيرة المغربي رئيسا لمجلس الإدارة، وباسم السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة أمس وافق على اعتماد قرار التعيين.

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الجدير بالذكر، أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الشركة بنسبة 52.46%، يليها القابضة للتشييد والتعمير بنسبة 19.34%، ثم المساهم أحمد فاروق القطامي بنسبة 10.92%.