فوري تقرر زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 400 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في جلسته المنعقدة أمس على زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن رأس المال المصدر يصبح بعد الزيادة المقررة 853.652 مليون جنيه، موزع على عدد 1.707.304 مليار سهم اسمي نقدي، قيمة السهم 50 قرشا.

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يشار إلى أن فوري قامت بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر البالغ عددها 800 مليون سهم خلال الفترة من 20 أبريل حتى 20 مايو الماضي، بقيمة اسمية قدرها 0,5 جنيه، وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 400 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.