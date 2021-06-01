البورصة تتراجع 0.5% مستهل التعاملات بضغط من مبيعات الأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم. وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5%، ليتداول عند مستوى 10257 نقطة. Your browser does not support the video tag. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.35%، ليتداول عند مستوى 54 جنيه. وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.24% و 1.17% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 106.432 مليون جنيه على 127 شركة من خلال 3.924 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 43 شركة مقابل ارتفاع 13 بينما لم تتغير أسعار 71. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 2.950 مليون جنيه، منها 2.944 مليون جنيه للمؤسسات، و5.865 ألف جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.631 مليون جنيه، منها 1.647 مليون جنيه للمؤسسات، و983.964 ألف جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 319.045 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 5.078 مليون جنيه، مقابل 4.759 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. الأسهم الأكبر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % شارم دريمز للاستثمار السياحي 8.37 8.41 9.41 رواد السياحة 23.21 23.88 6.18 ليسيكو مصر 4.890 5.11 4.50 شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب 4 4.18 4.50 أوراسكوم المالية القابضة 0.342 0.348 3.95 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.529 1.393 8.89 الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 1.03 1.064 6.75 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 28.9 27.25 5.71 سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.93 3.720 5.34 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.862 0.816 5.34

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