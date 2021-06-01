التنمية المحلية تطالب بسرعة تطوير 145 قرية في أسوان

طالب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الجيدة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية وسرعة البدء في مشروعات مركز نصر النوبة وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وتابع شعراوي خلال لقاء مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة، آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والذي سيتم تنفيذه في 3 مراكز هي نصر النوبة ومركزي كوم أمبو وإدفو وتضم تلك المراكز حوالي 31 قرية رئيسية و114 قرية وتابع.

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وأكد أن أعمال التطوير في القرى ستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

يأتي اللقاء في إطار متابعة الوزير للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض محافظة أسوان، والتي تمس حياة المواطنين في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، واستعراض بعض مقترحات الخطة الاستثمارية والمشروعات التي سيتم تنفيذها العام المالي المقبل .

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عطية إلى أن مواطني المراكز والقرى المستهدفة بالمبادرة أشادوا بمبادرة ” حياة كريمة ” بمراكز أسوان والتي ستسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني القرى المستهدفة خاصة فيما يخص خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والمجالات الصحية والتعليمية والرياضية.

كما تابع شعراوي وعطية جهود الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز لتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهي والمطاعم والكافيهات ومنع الشيشة تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا.

وناقشا وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان جهود المحافظة في توفير وسائل نقل حضارية وآمنة لأبناء المحافظة وروادها من الزائرين من مختلف المحافظات، حيث عرض المحافظ لمشروع تحديث سيارات النقل الجماعي والتى ستوفر فرص عمل جديدة وحياة كريمة لأبناء المحافظة.