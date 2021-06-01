محافظ أسوان: تطوير المناطق السياحية استعدادا للموسم المقبل

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن معدلات تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير للمناطق السياحية والسوق السياحي القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل يسيرون وفقاً للخطط التنفيذية الموضوعة لسرعة الإنتهاء منها استعداداً للموسم السياحى المقبل.

وأشار خلال لقاء مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة، إلى تطوير الطرق الداخلية وإنشاء المحاور والطرق الجديدة.

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وشهد اللقاء أيضاً متابعة إجراءات تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وخلق متنفس حيوى وأماكن ترفيهة للمواطن الأسواني والزائرين، والعمل على مشروع الهوية البصرية وتحويل مدينة أسوان لمتحف مفتوح وذلك بالتعاون مع الجامعة الألمانية وبعض المتخصصين فى إطار برتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى إطار دعم وتطوير المحافظة جمالياً.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة التنبية على رؤساء المدن والمراكز بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخلفات للحفاظ على الوجه الحضاري والسياحي لكافة المناطق بالمحافظة مع الاستمرار بحملات التطهير والتعقيم ورش المواقع الخدمية التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين.