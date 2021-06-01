كيما تحقق 1.02 مليار جنيه خسائر في 9 أشهر

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رنا ممدوح _ تحولت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، من الربحية إلى الخسارة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، لتسجل صافي خسائر بقيمة 1.019.144 مليار جنيه، مقابل 42.915 مليون جنيه أرباح بالفترة المناظرة.
وصعدت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 825.444 مليون جنيه في الفترة من يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 165.981 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفع مجمل خسائر كيما خلال نفس الفترة إلى 170.361 مليون جنيه، مقابل 61.184 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
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