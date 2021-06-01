البورصة تعمق خسائرها منتصف التعاملات.. و EGX30 يفقد 0.7%

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات اليوم. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7%، ليتداول عند مستوى 10236 نقطة. Your browser does not support the video tag. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.07%، ليتداول 53.85 جنيه. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.06% و 0.37% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 789.2 مليون جنيه على 182 شركة من خلال 27.541 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 97 شركة مقابل ارتفاع 39 بينما لم تتغير أسعار 46. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 17.123 مليون جنيه، منها 16.575 مليون جنيه للمؤسسات، و547.757 ألف جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 20.677 مليون جنيه، منها 11.576 مليون جنيه للأفراد، و 9.101 مليون جنيه للمؤسسات. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 37.8 مليون جنيه، منها 25.598 مليون جنيه للمؤسسات، و12.202 مليون جنيه للأفراد. الأسهم الأكبر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % شارم دريمز للاستثمار السياحي 8.38 8.41 9.54 رواد السياحة 23.21 24.31 8.09 مطاحن ومخابز الإسكندرية 12.87 13.74 6.76 ليسيكو مصر 4.890 5.17 5.73 أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 21.55 22.63 5.01 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % جهينة للصناعات الغذائية 4.41 4.05 8.16 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.529 1.439 5.89 ابن سينا فارما 3.65 3.44 5.75 العبوات الطبية 0.633 0.599 5.37 سبيد ميديكال 2.14 2.03 5.14

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