بورصة الكويت ترتفع 0.15% بدعم الأداء الإيجابي لستة قطاعات

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فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت، على ارتفاع شبه جماعي، بتراجع السوق “الرئيسي 50” وحيدا بنسبة 0.11% وصعود السوق الأول 0.11% والسوق الرئيسي بنسبة 0.26%، ليرتفع المؤشر العام إجمالا بنسبة 0.15% إلى مستوى 6220.2 نقطة.
وتراجعت السيولة المتداولة إلى 29.98 مليون دينار من 53.73 مليون دينار الجلسة السابقة، كما تقلصت أحجام التداولات إلى 208.45 مليون سهما من 340.8 مليون سهم بختام تداولات أمس الاثنين.
وتصدر سهم “السورية” قائمة الرابحين بصعوده 18.97%، فيما جاء “بيت الطاقة” على رأس الخاسرين متراجعا 8.82%، كما استحوذ سهم “بيتك” على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 2.46 مليون دينار.
وارتفعت 6 قطاعات بقيادة التكنولوجيا الذي صعد 9.67% مدعوما بالأداء القوي لسهم “أنظمة” الذي صعد بنفس النسبة، تلاه الخدمات المالية بنسبة 1.13% وسط اداء قوي لقيادياته، فيما تراجع 6 قطاعات أخرى تصدرها منافع الذي هبط 0.83%.
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