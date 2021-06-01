سي إن بي سي: مصر بصدد جمع 2 إلى 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية بنهاية يونيو على أقصى تقدير

قال مصدر مصرفي لـ CNBC عربية، إن مصر بصدد العودة للمرة الثانية إلى أسواق الدين العالمية لجمع ما بين 2-3 مليارات دولار على حسب ظروف السوق في غضون الأسبوعين المقبلين أو بنهاية يونيو على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية تعقد حاليا جلسات مع المستثمرين للترويج للطرح الجديد والذي يعد الثاني في 2021 بعد جمع نحو 3.75 مليار دولار من إصدار سندات في دولية في فبراير الماضي.

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وتوقع المصدر أن يتم إصدار السندات على شريحتين أحدهما متوسطة الأجل والأخر طويلة الأجل.

جدير بالذكر أن مصر قد اقتربت فيه من الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد.