- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قال مصدر مصرفي لـ CNBC عربية، إن مصر بصدد العودة للمرة الثانية إلى أسواق الدين العالمية لجمع ما بين 2-3 مليارات دولار على حسب ظروف السوق في غضون الأسبوعين المقبلين أو بنهاية يونيو على أقصى تقدير.
وأضاف المصدر أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية تعقد حاليا جلسات مع المستثمرين للترويج للطرح الجديد والذي يعد الثاني في 2021 بعد جمع نحو 3.75 مليار دولار من إصدار سندات في دولية في فبراير الماضي.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار السندات على شريحتين أحدهما متوسطة الأجل والأخر طويلة الأجل.
جدير بالذكر أن مصر قد اقتربت فيه من الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سي إن بي سي: مصر بصدد جمع 2 إلى 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية بنهاية يونيو على أقصى تقدير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.