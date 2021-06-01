سوق أبوظبي المالي يستعيد قمته التاريخية فوق 2800 نقطة ودبي بأعلى مستوى في 16 شهرا

فهد حسين – أغلقت أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي بصعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستعيدا قمة 6600 نقطة، وسوق دبي المالي لأعلى مستوياته في 16 شهرا، ليسجل السوقين مكاسب بنحو 13.6 مليار درهم.

واستعاد مؤشر سوق العاصمة الإماراتية مستواه التاريخي فوق 6600 نقطة بختام تداولات اليوم بعد ارتفاعه 0.83% إلى مستوى 6613.37 نقطة، مسجلا أداء إيجابي للجلسة الثانية على التوالي.

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وانحسرت السيولة المتداولة وأحجام التداولات إلى 1.587 مليار درهم من 1.659 مليارا الجلسة السابقة، و191.3 مليون سهما من 255.5 مليون سهم في جلسة أمس الاثنين.

وهبط قطاع الصناعة وحيدا بنسبة 0.26% بضغط من الأداء السلبي للأسهم القيادية بقيادة أسمنت الفجيرة والشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، فيما ارتفعت بقية قطاعات السوق بقيادة الطاقة والتامين والعقار بصعودهم 6.75% و1.77% و1.27% على الترتيب.

وكان ارتفاع قطاع الطاقة بدعم من الأداء القوي لسهم أدنوك للتوزيع الذي صعد 10.03%، أما سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل الذي صعد 15% متصدرا قائمة الرابحين في السوق فكان وراء الأداء الأيجابي لقطاع التأمين، وصعد سهم الدار العقارية بقطاع العقارات.

وتصدر سهم “مجموعة ايه اس جي ستاليونز الإمارات” قائمة الخاسرين بتراجعه 10.34%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 690.1 مليون درهم، كما اقتنص سهم “أدنوك للتوزيع” الذي ارتفع 10.03% على أكبر قدر من أحجام التداول خلال الجلسة بعدد 55.29 مليون سهم.

وربح مؤشر أبوظبي 10.243 مليار درهم بارتفاع رأس المال السوقي إلى 934.91 مليار درهم بالختام، من 924.667 مليارا الجلسة السابقة.

وعلى نفس المنوال، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.41% مستعيدا قمته التاريخية عند مستوى 2837.17 نقطة بالغا أعلى مستوياته خلال 16 شهرًا، وسط ارتفاع غالبية قطاعات السوق.

وزادت السيولة إلى 248.89 مليون درهم من 149.97 مليونا الجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 184.92 مليون سهم من 94.37 مليون سهم بختام تداولات أمس الاثنين.

وتراجع قطاعا السلع والخدمات 0.65% و0.6% على الترتيب، فيما ارتفعت 5 قطاعات أخرى بقيادة العقارات الذي صعد 2.41% تلاه البنوك بنسبة 1.18%، وسط استقرار قطاعي الاتصالات والصناعة.

وعزز الأداء القوي للأسهم القيادية صعود قطاع العقارات بقيادة داماك وإعمار والاتحاد العقارية، وبنفس الوتيرة ارتفعت أسهم الإثمار القابضة وأملاك للتمويل وبنك الإمارات دبي الوطني بقطاع البنوك.

وتصدر سهم “الإثمار القابضة” 20 سهما سجلوا أداء إيجابي بصعوده 4.59%، فيما جاء سهم “مجموعة الصناعات الوطنية القابضة” على رأس الأسهم الـ8 الخاسرين متراجعا بنسبة 7.38%.

وربح مؤشر سوق دبي المالي نحو 3.378 مليار درهم من قيمته السوقية بتراجع رأس المال السوقي إلى 388.54 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 385.162 مليارا الجلسة السابقة.