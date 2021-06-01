رئيس الوزراء يطالب بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير عواصم المحافظات الكبرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف في اجتماع، مساء أمس الإثنين، أن المشروع يستهدف توفير سكن لائق لجميع شرائح المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين“، إلى جانب العمل على توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظات، وتطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق.

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حضر الاجتماع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الهيئة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وعرض موقف مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما شديدا بمشروع رفع كفاءة وإحياء مناطق القاهرة التاريخية، وإعادتها لصورتها الحضارية المبهرة.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير عواصم المحافظات، استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية؛ ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مشيرًا إلى أنه عقب التوصل إلى الكثافات، وأنواع الإسكان، واستخدامات قطع الأراضي في المحافظات والمدن التي يتم بها مشروع التطوير.

وقال إن هناك تنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومسئولي عدد من المحافظات، فيما يخص قطع الأراضي التي سيتم تنفيذ المشروعات عليها، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية بعدد 32 قطعة في 13 محافظة حتى الآن، مستعرضا في هذا الصدد الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالقطع المتاحة بتلك المحافظات.

وأوضح اللواء إيهاب الفار عدد العمارات السكنية وارتفاعاتها، وموقف الاستلام للأراضي حتى الآن، فضلا عن الموقف التنفيذي تفصيلا للوحدات التي تم البدء في إنشائها بعدد من القطع التي تم تكليف الهيئة بها.

وأكد رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية الإسراع بالخطوات التنفيذية لهذه المشروعات، التي من شأنها النهوض بمستوى عواصم المحافظات والمدن الكبرى، سعيا لتحقيق تطلعات سكان هذه المحافظات.