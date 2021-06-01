إقامة سوق تجاري جديد بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر

أعلن اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، عن الاتفاق بشأن إقامة سوق حضاريّ جديد بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر كسوق تجاريّ مركزيّ.

وأكد خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

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وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مسئولي محافظة القاهرة بشأن استغلال قطعة الأرض المقترحة من المحافظة بشمال الحرفيين بحي منشأة ناصر لتكون سوق تجاريّ مركزيّ.

وأعلن عن استكمال أعمال إزالة المخلفات، مع استكمال الدراسات الخاصة بتقرير أبحاث التربة بواسطة وحدة تطوير العشوائيات.

وعرض الاجتماع موقف التنسيق الجاري مع المكاتب الاستشارية بالمشروع؛ لاستلام الرسومات التنفيذية لمشروعات الترميم، والمشروعات التي سيتم تنفيذها في المناطق الفضاء.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية، باعتبارها تتميز بثراء عمراني مع تعدد الآثار والمباني التاريخية، وتعبر عن مظاهر الحياة في حقب تاريخية عديدة من عُمر الدولة المصرية.