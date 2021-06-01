سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.44% بأعلى سيولة خلال شهرين

فهد حسين – أضاف المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” الحلقة السادسة لأطول سلسة ارتفاعات يومية له منذ أبريل الماضي، بختام جلسة اليوم مرتفعا 0.44% إلى مستوى 10597.42 نقطة.

وزادت السيولة المتداولة إلى أعلى مستوياتها منذ بداية أبريل الماضي مسجلة 15.159 مليار ريال تداولت على 499.93 مليون سهم، مقابل 13.432 مليارا على 464.24 مليون سهم في الجلسة السابقة.

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وكان ارتفاع “تاسي” مدعوما بارتفاع 12 قطاع بقيادة الإعلام والترفيه صاعدا بنسبة 8.8% تلاه الاتصالات بنسبة 2.46% ثم الأدوية بنسبة 1.94%، فيما تراجعت 9 قطاعات بقيادة الاستثمار والتمويل الذي هبط 0.85%.

وربح المؤشر الرئيسي للسوق نحو 1 مليار ريال بارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.655 تريليون ريال من 9.654 تريليون ريال بختام تداولات الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “الغاز” 73 سهما سجلوا مكاسب خلال الجلسة مرتفعا 9.94% تلاه “الأبحاث والإعلام” بنسبة 9.9%، فيما جاء “جاكو” على رأس 115 سهم سيطر عليهم الأداء السلبي بهبوطه 3.91%.

وكان سهم “الشركة السعودية للصناعات المتطورة” الأكثر تداولا خلال الجلسة بسيولة 1.11 مليار ريال، كما تصدر سهم “دار الأركان” نشاط الكميات المتداولة بعدد 45.66 مليون سهما.