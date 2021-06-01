هنكل مصر تتحالف مع الوكالة الألمانية GIZ لتشجيع الفتيات على استكشاف مجالات عمل جديدة

دوت الخليج – بادرت شركة هنكل مصر، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالمشاركة في برنامج ProGirls والذي يهدف إلى تشجيع الفتيات في مصر على اكتشاف ميادين عمل جديدة باتت حكراً لأعوام مضت على الرجال كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وجاءت تلك الخطوة من الشركة استكمالاً لسلسلة مبادرات تمكين المرأة على مدار 3 عقود وترسيخاً لاستراتيجيات هنكل العالمية التي تسعى دوماً إلى تفعيل التنوع الجنسي وتعزيز إسهامات العنصر النسائي في الحياة المهنية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة التمييز في إطار العمل.

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وقال إبراهيم الشريعي – رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة هنكل مصر: “استناداً على قيم هنكل العالمية في تحقيق المساواة والوصول لتكافئ للفرص بين الرجل والمرأة، سارعت الشركة بالانضمام إلى برنامج ProGirls، المقام تحت رعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ”.

وتساهم هنكل مصر في إعداد خطة تدريبية عالية المهنية مصممة خصيصاً للمشاركات التي تتراوح أعمارهن ما بين الـ14 والـ17 عاماً لتأهيلهن على استخدام أحدث الحلول التقنية والرقمية العالمية وتدريبهن وسط بيئة عمل متعددة الجنسيات والثقافات تساعدهن علي اكتساب المزيد من المهارات التي تمكنهن من الالتحاق بسوق العمل والحصول علي افضل الوظائف، بحسب الشريعي.

وأضاف الشريعي: “يكلل اشتراك هنكل مصر ببرنامج ProGirls مساعيها الجادة في تمكين رائدات المستقبل على اقتحام ساحات مهنية جديدة، كالانضمام لصفوف العاملين بالمصانع.

وتابع الشريعي: خلال عام 2020، قامت الشركة بتقديم برامج تدريبية لخريجات كليات الهندسة في مصانع الشركة في محافظة بورسعيد ومدينة السادس من أكتوبر لمدة عام، وتم تعيين بعض المتدربات بدوام كامل.

وشملت مساعي هنكل مصر أيضاً ترسيخ مفهوم التنوع الجنسي والمساواة بين الرجل والمرأة بمركز هنكل لتقديم الحلول العلمية والتقنية لفروع شركة هنكل في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بالقاهرة، حيث تصل نسبة التمثيل النسائي به إلى ما يفوق الـ 60% وتتباين مجالات عملهن به ما بين تخصصات سلاسل الإمداد وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والمشتريات والموارد البشرية، بحسب الشريعي.

وأفادت الشركة بأن أنشطة برنامج ProGirls لهنكل مصر والوكالة الألمانية GIZ سترتكز على 3 محاور تتضمن كل منها استكشاف فتيات مرحلة الدراسة الإعدادية لمهاراتهن وشغفهن في عدة مجالات لم تكن مطروحة للاستكشاف الأنثوي بشكل كبير من قبل مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوظائف القيادية والإدارية المتقدمة، ليتم التدريب عن بعد أو عن طريق التواجد الشخصي خلال فترة الإجازة الصيفية بمصاحبة أحد موظفي شركة هنكل مصر.

وأخيرا ستختتم فعاليات تلك الدورة التدريبية في اليوم العالمي للفتاة الموافق الـ11 من أكتوبر 2021.