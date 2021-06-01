إتمام صفقة اندماج الأهلي المالية وسامبا كابيتال في السعودية الربع الثالث

فهد حسين – أفصح البنك الأهلي السعودي في بيان لسوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء، عن توقعاته بإتمام صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلن البنك الأهلي السعودي، الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الاندماج والمسائل المرتبطة به، مشيرا إلى عمل كل من شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال على استكمال كافة الإجراءات ذات العلاقة.

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وتعني تلك الخطوة توحيد قطاع إدارة الأصول والاستثمار والاستشارات المالية لشركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار تحت كيان واحد.

وكان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية قد أعلنا، إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم “البنك الأهلي السعودي”، الأمر الذي أكد نفاذه البنك الأهلي، منوها بانقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، ليعقبه إلغاء إدراج أسهم مجموعة “سامبا المالية” في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021.