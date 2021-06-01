البنك المركزي المصري ينتهي من ميكنة عمليات تجديد التراخيص ورفع الحظر الخاصة بتمويل السيارات

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دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري، الانتهاء من ميكنة عمليات تجديد / رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية.
وأوضح المركزي في بيان، أن ذلك يأتي في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات، مشيرا إلى اتفاقية التعاون التي وقعها مع وزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score.
وأفاد رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن النظام الجديد الذي سيتم بدء تطبيقه من يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيا بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد أو رفع حظر رخص تسيير المركبات.
وأضاف أبوالنجا، أن النظام سيساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
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