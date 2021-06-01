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البنك المركزي المصري ينتهي من ميكنة عمليات تجديد التراخيص ورفع الحظر الخاصة بتمويل السيارات

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دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري، الانتهاء من ميكنة عمليات تجديد / رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية.

وأوضح المركزي في بيان، أن ذلك يأتي في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات، مشيرا إلى اتفاقية التعاون التي وقعها مع وزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score.

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وأفاد رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن النظام الجديد الذي سيتم بدء تطبيقه من يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيا بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد أو رفع حظر رخص تسيير المركبات.

وأضاف أبوالنجا، أن النظام سيساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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