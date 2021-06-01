_ فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مرتفعة اليوم ، في مستهل تعاملات أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية المتوقع أن تلقي مزيدا من الضوء على مسار التضخم. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 54.7 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة ليصل إلى 34584.19 نقطة. Your browser does not support the video tag. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.4 نقطة أو 0.30 بالمئة مسجلا 4216.52 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 80.3 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 13829.055 نقطة.

Your browser does not support the video tag.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آمال التعافي تقود وول ستريت للصعود.. وستاندرد آند بورز يقفز قرب ذروة قياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.