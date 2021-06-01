مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع إلى 10240 نقطة بتداولات تقارب 1.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.67%، ليتداول عند مستوى 10240 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.20%، وأغلق عند مستوى 53.7 جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.74% و 0.28% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.492.616 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 52.657 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل ارتفاع 63 بينما لم تتغير أسعار 36.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 28.530 مليون جنيه، منها 26.554 مليون جنيه للمؤسسات، و1.975 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 17.486 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 45.760 مليون جنيه ، مقابل 28.273 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.043 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 14.022 مليون جنيه، مقابل 2.979 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 86.19% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 6.08% والعرب على 7.73% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 19.48% من تعاملات اليوم مقابل 80.51% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % شارم دريمز للاستثمار السياحي 8.41 8.74 14.25 رواد السياحة 23.21 24.68 9.74 مطاحن ومخابز الإسكندرية 12.87 13.86 7.69 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 22.74 24.45 7.52 الشمس للإسكان والتعمير 5.61 6.02 7.31 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 54.83 58.73 7.11 ليسيكو مصر 4.89 5.21 6.54 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.82 9.39 6.46 جلاكسو سميثكلاين 28.68 30.52 6.42 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.358 1.443 6.26

الأسهم الأكثر انخفاضا