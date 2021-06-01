عمرو طلعت: مشروعات مشتركة لدعم التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والسودان

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات والتحول الرقمى بجمهورية السودان، على رأس وفد رفيع المستوى للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي.

وتم الاتفاق على التعاون في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومة الإلكترونية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية في السودان، وتشجيع الشركات المصرية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار في السودان، وكذلك البريد والشمول الرقمي وبناء القدرات الرقمية للشباب السوداني.

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وطلعت على العلاقات التاريخية المصرية السودانية، والتي تعد ونموذجا يُحتذى للعلاقات العربية على كل المستويات السياسية والاقتصادية.

وأشار طلعت إلى تزايد أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعنصر رئيسي في عمليات التنمية؛ موضحا التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والدور الحيوي الذي يقوم به لتحقيق النمو الاقتصادي.

واستعرض محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية من خلال إطلاق خدمات حكومية رقمية للمواطنين وتطوير أداء الحكومة، وخلق قاعدة من الكوادر الرقمية من خلال استراتيجية متكاملة لتدريب الشباب على مستويات مختلفة ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل وصقلهم بالمهارات الرقمية اللازمة لبناء مصر الرقمية.

ولفت أن استراتيجية مصر الرقمية تشجع الشباب على الفكر الخلاق من خلال تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركز إبداع رقمي في كل أنحاء الجمهورية؛ معربا عن تطلعه لإنشاء مركز للإبداع الرقمي في السودان من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة في التدريب وبرامج رعاية الابداع وريادة الأعمال بين الشباب من البلدين.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن ركائز الاستراتيجية تتمثل في توفير الإطار التشريعي التنظيمي اللازم، وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والتي يمكن من خلالها الاستفادة من شبكة الكابلات الدولية الناقلة للبيانات التي تربط بين أسيا وإفريقيا وأوروبا لرفع كفاءة خدمات الاتصالات والانترنت في السودان.

ومن جانبه أعرب المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات والتحول الرقمي بجمهورية السودان عن امتنانه للدعوة التي تلقاها من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لزيارة مصر، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الراسخة منذ الأزل بين الدولتين الشقيقتين وفي ضوء قوة العلاقات بين شعبي وادي النيل، موضحا أن السودان يستشرف عهد استثماري وتنموي جديد.

وقال إن السودان يشهد تحولا جذريا على كافة المستويات وانفتاح نحو العالم وعودة الى المجتمع الدولى، مشيدا بدور مصر الداعم للسودان في تحقيق ذلك.

وأضاف الوزير السوداني أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات بالسودان، حيث تأتي هذه الزيارة لفتح أفاق التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه تم إنشاء وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان في فبراير الماضي انطلاقا من رؤية الدولة لأهمية هذا المجال؛ مشيداً بالتجربة المصرية الرائدة في التحول الرقمي حيث تكونت لديها خبرات جيدة يمكن للسودان الاستفادة بها.

وأكد السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية على تميز العلاقات بين شعبي وادي النيل وأن هناك رغبة سياسية لدعم العلاقات بين البلدين التي تمتد منذ أعماق التاريخ، مشددا على أن مصر تدعم الحكومة السودانية في ظل ما تمر به من منعطف تاريخي وأن هناك توصية بوضع كافة إمكانيات مصر لدعم السوادن، مشيرا إلى أن تكنولوجيا المعلومات هى القاطرة التي تقود عمليات التنمية.

وأكد السفير محمد إلياس سفير السودان بمصر أن هناك هدف استراتيجي متفق عليه بين قيادات البلدين وهو بناء علاقات تعاون استراتيجي نموذجية لتحقيق التكامل بين البلدين، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات استراتيجية تؤسس هذه الشراكة والتي ستعد نموذجا فريدا من نوعه.

هذا وقد استعرض المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي لتحسين جودة الحياة وزيادة القدرة التنافسية للدولة ودعم صناع القرار؛ موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها بالتعاون بين كافة قطاعات الدولة.

حضر الاجتماع من الجانب السوداني الدكتور الصادق جمال الدين الصادق مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، والمهندس جمال أمين السيد وكيل وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، والمهندس عمار محمد الفاتح عبد الله مدير عام المركز القومي للمعلومات؛ حيث تم استعراض ملامح عن الخطة الوطنية بالسودان في مجالات الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات.