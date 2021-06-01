وزير السياحة والآثار: إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر قبل بداية الخريف لمدة 3 سنوات

دوت الخليج – ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، جاء من بين الموضوعات التي ناقشها الاجتماع أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية الخاصة بالوزارة، وتلك الخاصة بالوزارات والمحافظات المختلفة، وذلك لمدة الأشهر الثلاثة أشهر القادمة لبحث إمكانية الاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر.

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وأكد الدكتور خالد العناني أهمية وجود أجندة موحدة لجميع الأحداث والفعاليات في مصر.

كما بحث الاجتماع إمكانية تنظيم مجموعة من الأحداث والفعاليات الهامة على مدار العام في عدد من المحافظات السياحية المختلفة للاستفادة من مردودها في تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة لمصر، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية والوزارات والجهات المعنية منها أحداث ومهرجانات رياضية وثقافية وفنية وغيرها.

ولفت الوزير إلى بعض الأحداث والفعاليات التي ستنظمها الوزارة خلال الأشهر القليلة القادمة مثل احتفالية موكب افتتاح مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح قصر محمد علي بشبرا.

كما اطلع المجلس على مستجدات الاستراتيجية الإعلامية، التي يعدها أحد التحالفات الدولية، التي تعاقدت معها الوزارة في يناير الماضي.

وأوضح الدكتور خالد العناني إلى أنه من المقرر أن ينتهي هذا التحالف من إعداد هذه الاستراتيجية بحد أقصى شهرين ليتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قبل بداية خريف هذا العام، وتهدف هذه الحملة إلى الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة وبالهيئة.

كما جرى إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالمعارض السياحية التي شاركت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والتى من بينها معارض تمت المشاركة بها بشكل افتراضي.

وناقش أيضًا إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر وشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذه الأسواق للترويج للمقصد المصري بها، مع التوصية بأهمية تشكيل فريق عمل بين الوزارة ممثلة في الهيئة وممثلي القطاع السياحي الخاص لوضع خطة مشتركة للترويج السياحي لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة ووضع أولويات كل سوق وفقاً لحجم وأهمية هذه الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية.

وتطرق الاجتماع للحديث عن أهمية الاستفادة بصورة أكبر من مصر فى إكسبو دبي 2020 للترويج للسياحة المصرية، والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشه.

وأشار الوزير إلى زيارته لموقع المعرض وتفقد الجناح المصري المشارك به خلال تواجده بزيارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور ملتقى السوق العربية للسياحة والسفر.

ولفت إلى أن الجزء الأكبر من المعرض خصص لإلقاء الضوء على السياحة والآثار في مصر.

كما جرى إطلاع أعضاء المجلس على آخر مستجدات ما تم عرضه في مجلس الإدارة السابق فيما يخص إنشاء وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ليتم استخدامها في إنتاج الأفلام الترويجية وكذلك تصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر وإلقاء الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحي المصري.