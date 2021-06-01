منظمة الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا

سكاي نيوز عربية – أجازت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني المضاد لكوفيد-19، وفق ما أعلنت في بيان.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا اللقاح الذي يعطى على جرعتين تفصل بينهما فترة تراوح بين أسبوعين وأربعة اسابيع لجميع من تجاوزوا 18 عاما.

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وإقرار المنظمة للاستخدام الطارئ للقاح يعطي إشارة للجهات الرقابية الوطنية بخصوص سلامة المنتج وفعاليته.

كما سيسمح بإدراج اللقاح في برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للدول الفقيرة والذي يواجه مشكلات كبيرة في الإمداد بسبب تعليق التصدير من الهند.

وقالت لجنة الخبراء المستقلة في بيان إنها أوصت بلقاح للبالغين فوق 18 عاما مع منح جرعة ثانية بعد فترة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

ولا يوجد حد أقصى للعمر إذ تشير البيانات إلى أنه من المحتمل أن يكون للقاح تأثير وقائي على كبار السن.

واتخذت المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية التي بدأت اجتماعها في 5 مايو ، القرار بعد مراجعة أحدث البيانات السريرية حول سلامة لقاح سينوفاك وفعاليته، بالإضافة إلى ممارسات التصنيع الخاصة بالشركة.

وهذا ثاني لقاح صيني يُدرج على قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد الموافقة في 7 مايو على اللقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم المدعومة من الدولة.

وقدم لقاح صيني ثالث، أنتجته شركة كان سينو بيولوجكس، بيانات التجارب السريرية، ولكن لم يتم تحديد موعد لمراجعته أمام منظمة الصحة العالمية.