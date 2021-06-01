ألمانيا تتوقع نمو الاقتصاد نحو 3.7% وأن يستعيد قوته السابقة على جائحة كورونا بنهاية العام

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وكالات – قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء إن أكبر اقتصاد في أوروبا من المتوقع أن ينمو ما بين 3.4% و3.7% هذا العام وأن يستعيد قوته السابقة على الجائحة بحلول نهاية العام.
وأبلغ ألتماير صحفيين أجانب “في المجمل، سيستعيد الاقتصاد الألماني قوته التي كان عليها قبل الجائحة بحلول نهاية هذا العام، ذلك سبب للتفاؤل”.
وأضاف قائلا “نتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني ما بين 3.4 و3.7% هذا العام… ونتوقع أن ينمو 4% العام القادم”.
وسئل ألتماير عما إذا كان قلقا من أن زيادة في أسعار المستهلكين الألمان قد تستمر، فقال إنه “يراقب هذا التطور في التضخم عن كثب شديد” لكنه لا يمكنه حتى الآن أن يصدر حكما بشأنه.
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